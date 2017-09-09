У «самого известного одесского контрабандиста» провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ

Прокуратура Киева совместно с СБУ прекратила незаконную деятельность «конвертационного центра», который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Данный «конвертационный центр» предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма «проконвертированных» денег только за 2017 год составила более 1 миллиарда гривен. По результатам обысков изъято около 800 тысяч долларов, компьютерная техника, документы.

«А также найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков. Вадим Альперин – самый известный одесский контрабандист времен независимости», - написала Сарган.

На опубликованных ей фото видна ведомственная награда СБУ на имя Вадима Альперина.

Сайт «Антикор» сообщает, что Вадим Альперин – израильский бизнесмен, который родился в Украине. В мире он известен благодаря печальным событиям на судне «Фаина» (захваченном пиратами, которые требовали выкуп за пленных), а также благодаря истории с захватом судна «Этель» (собственники этого судна «кинули» ливийских бизнесменов на крупную партию автомобилей «Хюндай»). В Украине его подозревают в махинациях, связанных с минимизацией выплаты налогов, а также в хищении бюджетных средств.