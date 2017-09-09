На Закарпатье задержали россиянина, который хотел нелегально перейти границу и «попробовать новую жизнь в Европе»

Военнослужащие Чопского отряда 8 сентября задержали гражданина Российской федерации, который намеревался незаконно попасть в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время несения службы пограничники заметили неизвестного, который двигался в сторону украинско-польской границы близ села Лубня на Закарпатье. На помощь наряду немедленно выслали группу реагирования, которая и задержала мужчину.

Как потом объяснял правонарушитель, накануне он тщательно спланировал маршрут и в конце решил самостоятельно пересечь границу вне пунктов пропуска и попробовать новую жизнь в Европе. Однако замысел не удался, и мужчина был задержан на расстоянии 500 метров от линии государственной границы.

Правонарушителя доставили в отдел пограничной службы для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. В дальнейшем он будет привлечен к административной ответственности.

Напомним, что ранее пограничники рассказали, что изъяли в Одессе 355 килограммов «таблеток ужаса», которые использует ИГИЛ.