При поисках грабителя николаевские патрульные задержали парня с кастетом и наркотиками

В Центральном районе Николаева при поисках грабителя патрульные задержали парня с кастетом и веществом, похожим на наркотическое.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Так, ночью при поиске подозреваемого в ограблении на улице Архитектора Старова патрульные увидели парня, похожего на злоумышленника.

«При проведении поверхностной проверки в кармане брюк у него инспекторы обнаружили предмет, похожий на кастет. Кроме того, в его сумке находился сверток с растительным веществом с характерным запахом конопли», – говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им задержанного.

Напомним, в Николаеве патрульные задержали закладчика наркотиков.