На Закарпатье руководство газовой службы вымогало 50 тысяч гривен за подключение частного дома

Прокуратуры и полиция разоблачили преступную схему по систематическому вымогательству и получению взяток председателем правления ПАО «Закарпатгаз» и начальником отдела ПАО «Закарпатгаз» от юридических лиц и частных предпринимателей за беспрепятственное подключение к газификации коммерческих и частных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Проведенным в рамках уголовного производства комплексом негласных следственных действий зафиксировано требование неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч гривен начальником отдела ПАО «Закарпатгаз» от одного из предпринимателей области за беспрепятственное согласование и подключение к газификации частного дома».

«Начальник отдела был задержан на территории дома частного предпринимателя при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен. Накануне чиновник уже получил 200 долларов США (в эквиваленте 5 тысяч гривен) и 15 тысяч гривен», - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что главу Новоодесского райсовета, пойманного на взятке, все-таки отстранили от должности.