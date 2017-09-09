Николаевец пытался незаконно вывезти в Крым старинный боевой пистолет

На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на границе с Крымом в автомобиле «Citroеn» нашли старинный пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского пограничного отряда.

«Старинный капсульный пистолет пограничникам помогла найти служебная собака при осмотре автомобиля, на котором гражданин Украины следовал из Николаева в Симферополь. Оружие находилось в багажном отделении транспортного средства среди вещей. Пистолет изъяли представители полиции, в действиях гражданина усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала николаевца, который продавал иностранным коллекционерам культурные ценности.