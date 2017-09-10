Николаевская служба спасения зовет на работу саперов

В аварийно-спасательный отряд специального назначения требуются физически развитые и ответственные сотрудники на вакансии саперов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Открыты вакансии водителя-сапера (наличие водительских прав категории В,С); водолаза-сапера (обучение за счет организации).

Общие требование: наличие полного среднего образования, срочная служба в армии, возраст до 30 лет. Социальное обеспечение: санаторно-курортное лечение, вещевое обеспечение, заработная плата от 5 тысяч гривен, возможны дополнительные денежные премии, график работы с 8:00 до 17:00.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 0667176146.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцев зовут на контрактную службу в десантные войска и морскую пехоту.