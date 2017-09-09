В Ровенской области добытчики янтаря устроили беспорядки – спецназ применил к ним резиновые пули

В районе села Бельская Воля в Ровенской области 7 сентября произошел конфликт между нелегальными добытчиками янтаря, лесниками и полицейскими. Спецназ пресек конфликт и беспорядки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Лесники на тракторах двигались на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытия почвы и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Им помешали около 40 старателей, заблокировав движение.

«Лесники вызвали на помощь полицейских. В селе Бельская Воля дорогу им преградили около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. Полицейские использовали устройства для отстрела резиновых пуль и баллончики со слезоточивым газом», - отмечено в сообщении.

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В полиции сообщают, что обошлось без пострадавших.

Напомним, что еще в 2015 году Президент Украины Петр Порошенко обещал, что операция по задержанию организаторов незаконной добычи янтаря будет завершена на следующей неделе.