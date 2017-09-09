НАБУ расследует 72 уголовных дела по e-декларациям, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 72 уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».

«Состоянием на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций. Речь идет как о незаконном обогащении (статья 368-2 Уголовного кодекса), так и о внесении заведомо недостоверных данных в декларацию (статья 366-1 Уголовного кодекса). На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям», – сказал Сытник.

Также его спросили, дела об e-декларациях тормозит Специализированная антикоррупционная прокуратура или НАБУ не хватает людей для расследований.

«Торможения нет. Дел достаточно много. Я не готов сказать, сколько людей занимается исключительно электронным декларированием. Это большой кусок работы. Некоторые дела подошли к стадии объявления подозрения, по некоторым делам подозрения уже объявлены, некоторые – обсуждаются с прокуратурой», – отметил Сытник.

Напомним, семь чиновников Врадиевской РГА привлекли к дисциплинарной ответственности за недостоверные данные в декларациях.