В Мариуполе рассматривают апелляцию на арест Титова и еще двух фигурантов

В Мариуполе, в понедельник, 11 сентября, Донецкий апелляционный суд начал рассмотрение апелляций относительно Михаила Титова, Олега Коноваленко и Дмитрия Леонова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала судебных заседаний.

Отметим, что самих подозреваемых не доставили в суд из СИЗО и производство слушаются без их присутствия.

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11:15 Адвокаты Михаила Титова сообщили, что их подзащитный желает участвовать в заседании. Сторона обвинение в свою очередь заявила, что доставка Титова требует усиленного конвоя, а сама позиция защиты в этом вопросе направленна на затягивание судебного процесса.

В итоге суд поддержал ходатайство защиты, огласил перерыв и потребовал от обвинения доставить завтра Михаила Титова в суд.

11:03 Первым начали слушать апелляцию адвоката Игоря Иванцова, которые представляет интересы Олега Коноваленко.

В итоге суд отклонил апелляцию защитника.

Как известно, 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения.