«Упал на землю и начал ее есть»: В Черкассах задержали неадекватного водителя, который избил женщину

В Черкассах задержанный патрульными полицейскими за нападение на женщину мужчина упал и начал есть землю.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в социальной сети Facebook.

«К патрульным обратилась перепуганная женщина в рваной одежде, которая рассказала о том, что по дороге в Черкассы ее согласился подвезти один из автомобилистов. Мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц. В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него 7 тысяч 600 долларов США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожая убить. Чудом потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать.

«После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто «Сhevrolet Aveo» выбрасывает из салона женские вещи и деньги. Когда стражи порядка прибыли на место вызова, мужчина пригрозил им расправой, а затем - упал на землю и начал ее есть. Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину», - сообщили в полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП за управление в состоянии опьянения.