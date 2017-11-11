Одесский мошенник «кинул» николаевца, который искал вакансию моряка

На Юге Украины орудует мошенник, который представляется менеджером одесской крюинговой компании «Лайтхаус», предлагает работу на борту корабля, требуя за свои услуги более тысячи долларов, и предоставляет поддельные документы.

Об этом идет речь в письме читателя, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Некий Анатолий звонит и представляется менеджером крюинговой компании "Лайтхаус" и предлагает контракт моряку, дает ИД номер корабля, на котором требуется работник, ИД номер и корабль реальные, за свои услуги он просит одну зарплату (это нормальная практика для крюинговых компаний), когда человек соглашается он назначает встречу в г. Одесса, ул.Солнечная 5, офис 612 (по информации в интернете адрес верный) в последнюю минуту он переносит встречу на Автовокзал т.к. вылет из Борисполя, берет деньги, отдает контракт, а в Борисполе уже сообщают, что документы липовые. Служба безопасности аэропорта сообщила, что таких моряков уже более 40 человек», – говорится в сообщении.

Так, по словам Дмитрия, который разместил в Интернет свое резюме с целью поиска вакансии моряка, 27 октября текущего года ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером одесской крюинговой компании «Лайтхаус» Анатолием. Мужчина сообщил Дмитрию, что тот может через компанию «Лайтхаус» заключить контракт с грецкой компанией «Kassian maritime navigation agency ltd» для устройства на работу в качестве матроса, но с условием платы за предоставленные услуги в размере месячной зарплаты, которая составляет 1350 долларов США.

В свою очередь, Дмитрий согласился и последовал дальнейшим инструкциям, которые озвучил «менеджер» Анатолий: выслал на электронную почту компании «Лайтхаус» документы (паспорт гражданина Украины, удостоверение моряка, заграничный паспорт), которые требовались для составления контракта и покупки билета на самолет в Тель-Авив, в порту которого находился корабль.

Как рассказал Дмитрий, на следующий день, 28 октября, ему позвонил Анатолий, сказав, что приглашение для него от компании «Kassian maritime navigation agency ltd» уже есть, и 29 октября ему необходимо приехать в Одессу для подписания контракта и вылета из Киева в Израиль в тот же день. При этом представитель компании с целью экономии времени предложил Дмитрию встретиться не в офисе компании, а на территории одесского «Автовокзала», откуда потенциальный работник сразу сможет поехать в киевский аэропорт «Борисполь» для вылета в Тель-Авив.

Также потерпевший сообщил, что после подписания договора он отдал заранее оговоренную сумму денег в размере 1350 долларов США за услуги «менеджера», и Анатолий, пересчитав деньги и попросив позвонить ему по прибытию в аэропорт, ушел в неизвестном направлении. После того, как Дмитрий прибыл в аэропорт, он не смог пройти регистрацию в связи с тем, что документы, данные ему Анатолием, оказались поддельными.

Стоит отметить, что, по словам потерпевшего, в аэропорту «Борисполь» регистрацию не прошли еще 45 человек в связи с тем, что имели поддельные документы. Дмитрию связаться с Анатолием не удалось, поскольку телефон, с которого звонил мошенник, отключен. Редакция «Преступности.НЕТ» также не смогла связаться с мужчиной, который выдавал себя за представителя компании, в связи с тем, что его мобильный телефон находится вне зоны действия сети.

Стоит отметить, что по данным OpenDatabot, одесская компания «Лайтхаус Едженси», которая предоставляла услуги по трудоустройству, на данный момент находится в состоянии приостановки, а ЧП «Лайтхаус», которое находится в Одессе по адресу улица Солнечная 5, где изначально назначал встречу «представитель» крюинговой компании, занимается оптовой торговлей продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Также стоит отметить, что в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции в Одесской области, информацией касательно заявлений потерпевших от рук мошенника, который выдавал себя за представителя крюинговой компании и за определенную сумму предоставлял поддельные контракты, не владеют, уточняя при этом, что заявления возможно и подавались. В Приморском отделении национальной полиции, куда подавалось заявление от потерпевшего, от ответа на вопрос уклонились, требуя официальный информационный запрос.

Напоминаем, что в Одессе были задержаны мошенники, которые представлялись сотрудниками крюинговых компаний и обманом выманивали деньги.