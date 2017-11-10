Генпрокуратура в очередной раз нагрянула с обысками в одну из компаний Новинского

В пятницу в офисах компании Smart Energy и квартирах ее менеджеров проходят обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Смарт-Холдинга» Евгений Загорулько.

«У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. и др.) идёт обыск», - написал пресс-секретарь.

Он также сообщил о блокировании хозяйственной деятельности компании.

«Это продолжение дела о так называемой «фиктивности» Smart Energy - одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины», - заявляет Загорулько.

«Одна из компаний Группы Smart Energy - Укргазвыдобуток- врезана напрямую в харьковское газовое кольцо. Блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму», - добавил он.

Позже адвокат директора компании «Укргаздобыча» Вадима Мохова Олег Головков сообщил о причинах обыска.

«В офисе «Укргавидобутку» происходит обыск по делу об уклонении от уплаты налогов Smart Energy. По мнению налоговой полиции и следователя ГПУ, Smart Energy, которая является шестой по объему уплаченных налогов в Украине, является фиктивной компанией. Обыск в Мохова уже произошел утром» - сказал Головков, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил также, что Мохов сейчас находится на лечении и от управления компанией отстранен по решению Харьковского райсуда Харьковской области.

«Смарт Энерджи» - управляющая компания в составе группы «Смарт-холдинг» Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ уже в седьмой раз за год проводила обыски в «Смарт-Холдинге» и на николаевском ЧСЗ.