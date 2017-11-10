Серийного вора из Арбузинки приговорили к 5,3 годам тюрьмы

21-летнего жителя села Новокрасное Арбузинского района, который на протяжении 2016 года совершил пять эпизодов краж - суд приговорил к 5 годам и 3 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает Прокуратура Николаевской области ссылаясь на информацию Первомайской местной прокуратуры.

Так, досудебным следствием установлено, что за период октябрь-ноябрь 2016 года злоумышленником совершено 5 эпизодов краж - два факта незаконного завладения транспортными средствами и три факта похищения другого имущества граждан в населенных пунктах в Арбузинском районе и в пределах области.

«По результатам предварительного расследования местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении указанного мужчины по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.289 и ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 185 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством кража, совершенная повторно, кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище»)», - говорится в сообщении.

Также причиной таких действий, по словам злоумышленника является длительное отсутствие постоянного места работы и источника доходов, кроме этого стремление к улучшению социального и материального статуса. Средства полученные от продажи похищенного мужчина спускал на развлечения с друзьями.

Суд, исследовав доказательства и заслушав позицию прокурора, признал мужчину виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве правоохранители разоблачили 30-летнего ранее судимого преступника, на счету которого 22 кражи. Преступления злоумышленник совершал в течение нескольких месяцев на территории Заводского района, нанеся ущерб на сумму более 50 тысяч гривен.