Неизвестные сообщили о заминировании пяти украинских аэропортов - их работа парализована

Работа международного аэропорта «Одесса» приостановлена из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«Сегодня в 12:00 в кабинет директора ОАО «Международный аэропорт «Одесса» позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль, в котором находится взрывчатка», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Также проходит эвакуация граждан.

Примерно в это же время неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта в Запорожье, передают «Украинские новости».

«Неизвестный в 11:51 пятницы сообщил о минировании коммунального предприятия «Международный аэропорт Запорожье», - сообщил замначальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции области Анна Максименко.

По ее словам, пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, рейсы отменили.

Также в Днепре, Херсоне и Виннице полиция проверяет сообщения о минировании аэропортов. Об этом сообщают облуправления полиции и местные ресурсы.

Так, по информации издания «Днепровская панорама», местная полиция получила сообщение о предположительном минировании аэропорта «Днепропетровск». На место происшествия выехали полицейские и служба разминирования, участок исследуется.

Кроме того, по информации полиции Херсонской области, информация о минировании аэропорта «Херсон» поступила правоохранителям сегодня в 11:55 от директора аэропорта. По его словам, позвонил неизвестный мужчина и сказал, что здание аэропорта заминировано. На данный момент полицейские оцепили территорию аэропорта, из помещения эвакуировали людей.

«Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ст.259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», - говорится в сообщении.

Также, по сообщению полиции Винницкой области, сегодня в 11:36 на линию 102 поступило сообщение о минировании аэропорта «Винница». Полиция в ходе проверки эвакуировала 30 работников аэропорта и провожающих людей.

«Обследовав в течение часа здание аэропорта, специалисты опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружили», - говорится в сообщении.

Напомним, в Первомайске восьмилетний мальчик сообщил в полицию о «заминировании» недостроя.