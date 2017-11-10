Подозреваемой в «инсулиновом деле» Капусте не продлили меру пресечения – в николаевской прокуратуре молчат

Маргарита Капуста - на фото слева По состоянию на пятницу, 10 ноября, в Заводский суд Николаева не поступало представление на продление меры пресечения экс-главе областного управления здравоохранения Маргарите Капусте, пишут Новости-N со ссылкой на пресс-службу суда.

Как известно, 10 апреля в Заводском районном суде Николаева Капусте избрали меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 6 июня 2017 года. И после этого следователь ходатайство о продлении меры пресечения или же об избрании новой меры пресечения не подавал.

Как сообщила пресс-секретарь Заводского районного суда Екатерина Шиверягина, обвинительный акт по делу Маргариты Капусты к ним также не поступал.

- Обвинительный акт в отношении Маргариты Капусты не направлялся. Прокуратура Николаевской области обращалась только лишь с ходатайствами следователя. Ей назначили меру пресечения в виде личного обязательства, это было в апреле, срок меры пресечения был до 06.06.2017. После этого по состоянию на сегодняшний день никаких обращений в суд не поступало, ни ходатайств, ни обвинительного акта, - сказала Шиверягина.

Таким образом, с 6 июня и по сегодняшний день к экс-главе облздрава не применена никакая мера пресечения.

На просьбу «Преступности.НЕТ» прокомментировать указанную информацию в прокуратуре Николаевской области не смогли ничего конкретного ответить.

Примечательно, что 5 октября прокурор Николаевской области Тарас Дунас в ходе пресс-конференции комментировал расследование уголовного производства, но ни словом не обмолвился о мере пресечения для Капусты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля текущего года Капуста была уволена с должности начальникауправления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».