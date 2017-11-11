Следствие установило, что на счету медбрата-душегуба из Германии может быть 106 жертв

Бывший медбрат Нильс Хегель, приговоренный в 2015 году в Германии к пожизненному заключению, мог быть причастен к убийству 106 человек.

Об этом сообщает «The Local».

Сообщается, что ранее 41-летний немец был признан виновным в убийстве 90 человек, однако в последнее время стало известно еще о 16 случаях. Следователи не исключают, что 106 убитых — еще не окончательное число. Так, в ближайшее время в Турции намечена эксгумация трех тел бывших пациентов Хегеля.

«Такое большое число убитых - уникально для истории Германии», - заявил главный следователь Арн Шмидт.

В частности, Хегель работал в больнице с 1999 по 2005 год. В феврале 2015-го он попал в тюрьму за убийство двух больных, лежавших в реанимации в одном из медучреждений в городе Дельменхорст на севере страны. Его также признали виновным в покушениях на жизнь еще трех человек.

По информации «The Local», Хегель признался в том, что сделал порядка 90 пациентам инъекцию с опасной для жизни дозой лекарства. По слова душегуба, он преследовал одну цель: вернуть к жизни агонизирующих людей, чтобы таким образом получить признание коллег.