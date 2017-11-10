В Николаеве в рамках операции «Мигрант» на улице задержали двух граждан Нигерии, у которых не было документов

В Николаеве в рамках операции «Мигрант» участковые офицеры Заводского отдела полиции совместно с представителями Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы обнаружили двух граждан Нигерии.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

«9 ноября в рамках указанной операции в Заводском районе Николаева состоялся рейд. Представители ведомств отрабатывали возможные места пребывания лиц, нарушающих миграционное законодательство Украины. В результате операции участники рейда обнаружили двух граждан Нигерии возрастом 20 и 27 лет, у которых отсутствовали документы, удостоверяющие их личности. Правоохранителям мужчины заявили, что их паспорта и документы на право пребывания в Украине якобы украли неизвестные несколько месяцев назад в Киеве. Для выяснения всех обстоятельств и установления личностей иностранцев доставили в миграционную службу», - пояснили в полиции.

По результатам проверок в отношении иностранцев составили административные протоколы по части 1 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины»). Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа от 510 до 850 гривен. Собранные материалы направлены в суд для принятия решения о помещении указанных лиц в пункт временного пребывания иностранцев в Украине.

Ранее в рамках общегосударственной операции «Мигрант» в Николаеве за первую неделю проверок к административной ответственности привлекли четверо иностранцев: трое заплатят штраф, четвертого депортируют.