В Николаеве начался суд над бывшим боксером, который вместе с депутатом Фроленко побил депутата Барну

Олег Буц В Николаеве Центральный районный суд назначил к рассмотрению уголовное производство в отношении мужчины, который обвиняется в хулиганских действиях в отношении депутата Николаевского областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. В драке между депутатами Фроленко и Барной участвовал и мастер спорта по боксу Олег Буц, который является личным охранником Владимира Фроленко. Во время драки Буц несколько раз ощутимо и исподтишка пробил Барне по корпусу, когда тот сцепился с Фроленко. В итоге бывший боксер и пошел под суд по обвинению в хулиганстве по отношению к Барне.

Подготовительное судебное заседание состоялось 10 ноября. На него не явился депутат Барна, который проходит по делу как потерпевший. О причине своего неприбытия в суд он не сообщил, ходатайств о переносе заседания от него не поступало.