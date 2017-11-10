В Николаеве начался суд над бывшим боксером, который вместе с депутатом Фроленко побил депутата Барну

В Николаеве Центральный районный суд назначил к рассмотрению уголовное производство в отношении мужчины, который обвиняется в хулиганских действиях в отношении депутата Николаевского областного совета.
Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете подрались депутаты Федор Барна и Владимир Фроленко. В драке между депутатами Фроленко и Барной участвовал и мастер спорта по боксу Олег Буц, который является личным охранником Владимира Фроленко. Во время драки Буц несколько раз ощутимо и исподтишка пробил Барне по корпусу, когда тот сцепился с Фроленко. В итоге бывший боксер и пошел под суд по обвинению в хулиганстве по отношению к Барне.
Подготовительное судебное заседание состоялось 10 ноября. На него не явился депутат Барна, который проходит по делу как потерпевший. О причине своего неприбытия в суд он не сообщил, ходатайств о переносе заседания от него не поступало.
«Заслушав мнения сторон, суд постановил провести подготовительное судебное заседание в его отсутствие. Защитник заявил ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору, поскольку, по его мнению, он не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прокурор возразил против удовлетворения ходатайства, отметив, что основания для возвращения обвинительного акта отсутствуют. Судья Оксана Мамаева приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства защитника и назначить уголовное производство к судебному разбирательству на 7 декабря», - сообщили в пресс-службе.