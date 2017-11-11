Прокуратура обжалует освобождение убийцы семерых человек, среди жертв которого николаевский милиционер

Прокуратура Винницкой области собирается подать кассационную жалобу на решение суда об освобождении убийцы-рецидивиста, осужденного к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

В прокуратуре заявили, что решение Апелляционного суда Винницкой области слишком мягкое для преступника, который убил семерых человек, в том числе правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что Апелляционный суд Винницкой области освободил 44-летнего уроженца Хмельницкой области Александра Каверзина, приговоренного к пожизненному заключению, в связи с заболеванием тяжелой болезнью. В суде решили, что болезнь осужденного препятствует отбыванию наказания в тюрьме.

В 2002 году рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за убийство семи человек. В судебном приговоре у Каверзина едва ли не десяток статей Уголовного кодекса. В 1999 году в Николаеве Каверзин убил одного милиционера и тяжело ранил другого.