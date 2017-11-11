Хотели вынести комплекты дорогого белья и автотовары: супружескую пару из Николаева задержали в Херсонском магазине

Супружескую пару из Николаева задержали в торговом центре в Днепровском районе города Херсона, когда они пытались пронести мимо кассы похищенные вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По предварительным данным обоим злоумышленникам по 30 лет.

«Под курткой женщина спрятала несколько комплектов дорогой нижнего белья для себя, а также белье для своего мужа. У ее избранника под курткой изъяли несколько аксессуаров для отделки салона автомобиля», - сообщает полиция.

По словам злоумышленников, в Херсон они приехали на собственном автомобиле, чтобы сделать покупки в торговом центре. Однако перед кассами обнаружили, что деньги якобы забыли дома и, чтобы не возвращаться домой с «пустыми руками», они решили не возвращать товар, а вынести его под одеждой.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала супружескую пару, которая в течение месяца трижды обворовывала квартиру своей соседки.