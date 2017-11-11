В Киеве мужчина с молотком напал на бизнесмена – водитель предпринимателя подстрелил нападавшего

В Киеве ночью 10 октября мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления компании.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

«Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу», – говорится в сообщении о происшествии на улице Саксаганского в Печерском районе.

Нападавшему 28 лет, он из Херсона.