В Киеве мужчина с молотком напал на бизнесмена – водитель предпринимателя подстрелил нападавшего

В Киеве ночью 10 октября мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления компании.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.
«Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу», – говорится в сообщении о происшествии на улице Саксаганского в Печерском районе.
Нападавшему 28 лет, он из Херсона.
«Пострадавшего забрала «скорая». Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и потерпевшими, устанавливают мотивы совершения правонарушения. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события»,– отметили в полиции.