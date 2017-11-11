В Киеве мужчина с молотком напал на бизнесмена – водитель предпринимателя подстрелил нападавшего

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В Киеве ночью 10 октября мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления компании.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

«Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из здания и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу», – говорится в сообщении о происшествии на улице Саксаганского в Печерском районе.

Нападавшему 28 лет, он из Херсона.

«Пострадавшего забрала «скорая». Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и потерпевшими, устанавливают мотивы совершения правонарушения. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события»,–  отметили в полиции.

Тарас Леонтян

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