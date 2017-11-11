В Николаеве женщина заявила о попытке пьяного мужчины украсть ребенка со школьного двора

В Николаеве в пятницу 10 ноября женщина заявила в полицию о попытке пьяного мужчины украсть ее 9-летнего ребенка на территории школы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«По словам заявительницы, подозрительный мужчина, был пьяный, вел себя неадекватно и, грубо общаясь с детьми, пытался вывести несовершеннолетних за территорию учебного заведения. Помешали это сделать родители детей, которые были рядом», – говорится в сообщении.

Мужчина убежал от родителей, но вскоре правоохранители его разыскали и доставили в Ингульский отдел полиции. Сейчас 56-летний местный житель задержан следователем в порядке статьи 208 УПК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительная квалификация уголовного преступления – часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Одессе задержали женщину, которая украла ребенка с детской площадки.