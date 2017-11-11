СБУ ликвидировала два нелегальных центра, подделывающих документы под получение зарубежного гражданства

СБУ разоблачила деятельность двух нелегальных центров, в которых можно было противоправно оформить двойное гражданство.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организаторы схемы обеспечивали «клиентам» оформление поддельного пакета документов, дающих право претендовать на получение паспортов целого ряда стран Евросоюза.

«Злоумышленники предоставляли заказчикам полный «пакет услуг», в том числе подбирали двойников, со знанием иностранного языка, для посещения иностранных дипломатических учреждений», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что данной схемой воспользовались более тысячи украинских граждан. Стоимость комплекта поддельных документов при этом составляла до восьми тысяч евро.

Во время обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников, оперативники СБ Украины изъяли почти сто пакетов документов для оформления иностранного гражданства.

Правоохранители, в частности обнаружили фальшивые печати органов власти СССР и Украины, паспорта граждан других стран, незаполненные бланки свидетельств о браке и заключения брака.

Открыты уголовные производства по статье 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, на Ивано-Франковщине СБУ раскрыла масштабную схему подделки биометрических паспортов.