На Николаевщине полиция поймала браконьера после зарыбления – кроме улова у него и подельников нашли патроны и взрывчатку

В селе Баловное Новоодесского района правоохранители застали местного жителя за незаконным выловом рыбы после недавнего зарыбления, а при обыске, кроме крупного улова, у мужчины дома выявили патроны и взрывчатку.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские изъяли у мужчины около 100 килограмм рыбы, более трех километров сетей, 40 раколовок и лодку. Также во время санкционированного обыска дома у браконьера правоохранители нашли более полусотни патронов калибра 5,45 мм, шесть мелкокалиберных патронов и два взрывных устройства.

В ходе расследования стало известно, что мужчина незаконно занимался рыбным промыслом не один, поэтому еще к двум его сообщникам сотрудники полиции также прибыли с обысками.

В результате было изъято холодное и незарегистрированное гладкоствольное оружие, 27 патронов различного калибра, в том числе к пистолету Макарова и калибра 5,45 мм, а также взрывной пакет.

В полиции проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам ч.1 ст.249 УК Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, и ч.1, 2 ст.263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает до пяти лет заключения.