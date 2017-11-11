В Харькове иностранец пытался пронести на борт самолета пистолет

В аэропорту Харькова задержали гражданина Греции, который пытался пронести на борт самолета пистолет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера, в пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков-Авиа» в ходе осуществления пограничного контроля рейса «Харьков-Варшава» у 61-летнего гражданина Греции во время досмотра личных вещей с помощью системы «Рапискан» обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль «Форт -12Р», который запрещено перевозить воздушным транспортом, и 15 патронов к нему», – говорится в сообщении.

Травматический пистолет изъяли и передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, в Ровно пьяный мужчина с пистолетом «захватил» в музее самолет-экспонат.