Попытка мужчины обокрасть детский сад потерпела фиаско – патрульные задержали «на горячем»

В Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался украсть из детского сада игрушки, книги, продукты питания, телевизор, моющие средства.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, в пятницу, 10 ноября, около 3-х часов ночи, на линию 102 пришел вызов от очевидцев, которые сообщили, что в детский садик на улице Курнатовского проник неизвестный мужчина. Злоумышленник украл из садика детские игрушки, книги, телевизор, продукты питания, моющие средства.

Сообщается, что на место происшествия выехал экипаж патрульных. Обследовав территорию дошкольного заведения, инспекторы заметили мужчину, который выпрыгнул из окна детского сада и собирался сбежать. Полицейские задержали мужчину. Злоумышленник не смог объяснить причину своего пребывания в саду. В ходе поверхностной проверки у него нашли газовый баллончик, нож, связку ключей и отмычку. Поблизости были найдены пакеты с украденным.

«Задержанного доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине мужчина, забирая сына из детского сада, украл телефон у воспитательницы − суд дал ему условный срок.