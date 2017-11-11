Сотрудники колонии в Донецкой области «крышевали» мошенническую группировку из заключенных

В Донецкой области сотрудники одной из колоний «крышевали» мошенническую группировку заключенных, которая через Интернет обманывала граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Было установлено, что преступный план был не один. По одному из них срабатывало так называемое интернет-мошенничество, а другой состоял в том, что злоумышленники представлялись сотрудниками банков и перечисляли себе чужие сбережения за несуществующие банковские операции», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, к нелегальному заработку были подключены родственники осужденных, находившиеся на свободе. Сотрудники колонии получали свою долю за то, что позволяли пользоваться мобильными телефонами, компьютерной техникой и даже предоставляли собственные банковские счета для перечисления средств от жертв.

Во время девяти обысков, проведенных одновременно по месту жительства и пребыванию всех соучастников изъято 37 мобильных телефонов, около 47 банковских карточек, пять единиц компьютерной техники и «черную» бухгалтерию.

Проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется по уголовным производствами, открытыми по ч.3 ст.190 («Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники») и ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, два «зэка» из Ольшанской колонии промышляли интернет-мошенничеством.