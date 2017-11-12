В Чернигове мужчина заблокировал вора в квартире соседей и сдал его полиции

В Чернигове патрульные полицейские задержали мужчину, который проник в квартиру с целью ограбления, но оказался заблокированным соседом пострадавшей владелицы жилья.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

«Пока одна соседка вызвала полицию, другой житель того же дома заблокировал вероятного вора в квартире, куда он проник. Там его и обнаружили прибывшие по вызову патрульные», – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 38-летний местный житель. При этом уже доказана его причастность к пяти подобным кражам.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража с проникновением в жилище или иное помещение»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, полиция задержала банду квартирных воров из Грузии, которая месяц промышляла в Николаеве.