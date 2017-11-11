«Не несет обществу позитивной информации», – глава Нацполиции обяснил, почему засекретили дело Шеремета

Уголовное производство по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета засекретили, чтобы оно не было темой для обсуждения.

Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев в интервью «Громадському».

«Потому что это не несет обществу позитивной информации, это в первую очередь вредит расследованию», - пояснил Князев.

Он подтвердил, что личности тех, кто совершил преступление, не установлены, никто не задержан.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в ходе расследования убийства Шеремета допрошены были более трех тысяч свидетелей, но подозреваемые до сих пор не установлены.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.