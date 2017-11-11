В Южной Корее арестовали экс-министра обороны и его заместителя

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Кван Чжин был арестован в субботу утром, 11 ноября, за предполагаемое участие в скрытой киберактивности, направленной на то, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу прошлого консервативного правительства в период с 2010 по 2012 год.

Об этом сообщает агентство «Yonhap», передает «Лига.НЕТ».

Суд Сеула выдал ордер на арест 68-летнего экс-главы оборонного ведомства, посчитав, что он может сбежать из страны. Он обвиняется в злоупотреблении властью и допущении политического вмешательства в военный уголовный кодекс.

Суд также выдал аналогичный ордер на арест Лима Кван Бина, экс-заместителя министра обороны, который обвиняется по таким же статьям и во взяточничестве, поскольку подозревается в получении денег от одного из должностных лиц, участвующих в кибероперациях. Помимо этого их обоих обвиняют в том, что они использовали офицеров для пропаганды режима бывшего президента в интернете.

Ким возглавлял министерство в 2010-2014 годах, а Лим занимал пост его заместителя с 2011 по 2013 год.

11 октября южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи заявил, что хакеры из Северной Кореи похитили множество военных документов из Южной Кореи, в том числе и план убийства лидера КНДР Ким Чен Ына.