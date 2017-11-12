Полиция открыла дело из-за проникновения в дом к свекрови Корчак, а САП заподозрила Сытника в сведении личных счетов

Полиция начала уголовное производство за нарушение неприкосновенности жилища свекрови главы Национального агентства по борьбе с коррупцией Натальи Корчак сотрудником НАБУ. А в Специализированной антикоррупционной прокуратуре увидели, что между главами НАБУ и НАПК личный конфликт.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Киева.

Отмечается, что в Святошинское управление полиции Киева обратилась киевлянка, которая утверждает, что 10 ноября около 18:00 работник НАБУ якобы незаконно проник в ее квартиру. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.162 («Нарушение неприкосновенности жилища») Уголовного кодекса Украины.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре увидели в публичных перепалках руководителей НАБУ и НАПК личный конфликт, говорится в сообщении в ведомства в Facebook.

«САП наделена конституционной функцией организации досудебного расследования в уголовных производствах, расследуемых детективами НАБУ, поэтому не может оставаться в стороне от попыток использования этих расследований для сведения личных счетов», - говорится в сообщении.

САП считает, что конфликт между главами НАБУ и НАПК нужно разрешать «неотложно».

Кроме того, прокуроры якобы предложили бюро совместно провести расследование дела против Корчак «под процессуальным контролем САП», на что получили отказ Сытника.

«Вместо этого директор НАБУ выбрал другой путь. Своим письмом глава бюро отверг законные указания прокуроров, заявив об их «ничтожности, неправомерности и отсутствии оснований для выполнения». Также он попутно голословно обвинил САП в «попустительстве неправомерным действиям участников уголовного судопроизводства, самоустранении от выполнения… функций процессуального руководителя… и создании препятствий расследованию», - подчеркнули в САП.

Всё это, утверждают в прокуратуре, наталкивает на мысль, что НАПК не без оснований подозревает Сытника в конфликте интересов.

«Вопрос приемлемости применения директором НАБУ новаторского для официальной деловой речи стиля «сам дурак» оставляем на рассуждение неравнодушных. Считаем, что ситуация должна стать предметом рассмотрения органов контроля - Совета общественного контроля при НАБУ и Общественного совета при НАПК», - резюмировали в САП.

Согласно закону САП не имеет полномочий контроля за деятельностью НАПК и может только в рамках уголовного процесса «присматривать» за НАБУ.