В Одессе экс-правоохранитель выстрелил в голову своему куму, действующему сотруднику полиции

В Одессе в субботу, 11 ноября, в Одессе экс-сотрудник правоохранительных органов в результате спора выстрелил в голову своему куму, который является действующим сотрудником полиции и занимает должность участкового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Вчера в компании молодых людей, которые распивали спиртные напитки, возник конфликт, в результате один из них, действующий сотрудник полиции, участковый, который во внеслужебное время принимал участие в событиях, с травмой головы находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи пытаются спасти ему жизнь, провели довольно сложную операцию», – пишет Форостяк.

По его словам, по предварительным данным, полицейский получил ранение в результате выстрела из устройства по отстрелу травматических боеприпасов, «в народе это называется травматический пистолет».

Стрелявший оказался кумом пострадавшего.

«Бывший сотрудник, задержан в порядке ст. 208 УК Украины, также задержан еще один участник «пьянки», и для этого также есть основания. Следствие по делу по ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ведет прокуратура области», – резюмировал советник главы одесской полиции.

Напомним, в 2015 году в Терновке двое мужчин набросились на участкового Жовтневого райотдела милиции, который не смог их остановить стрельбой из травматического пистолета. Начался инцидент с того, что автомобиль едва не въехал в остановку общественного транспорта. Между сидевшими в машине двумя мужчинами и людьми, стоявшими на остановке, возникла перепалка, и участковый вмешался, чтобы уладить ситуацию, сделал замечание пассажирам автомобиля. В итоге нападавшие были задержаны.