Полиция считает смерть политологов в ДТП около Ровно умышленным убийством: «Водитель грузовика специально въехал в автомобиль»

Следствие считает смерть пяти политологов, погибших в ДТП около Ровно 6 сентября, умышленным убийством.

Об этом свидетельствуют данные постановления суда от 2 ноября, опубликованного в реестре судебных решений, пишет «Обозреватель».

Досудебное расследование установило, что водитель грузового автомобиля DAF умышленно допустил столкновение с автомобилем, в котором находились политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур, а также секретарь Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине, бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Сергей Попов.

Кроме этого, следствие заявило о наличии еще одного подозреваемого в причастности к смертельному ДТП, и запросило у Печерского суда доступ к мобильным телефонам данного фигуранта дела и доступ к информации мобильного оператора. Суд ходатайство следователя прокуратуры удовлетворил.

Как сообщалось, авария произошла около 7 утра 6 сентября. По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.