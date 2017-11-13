На Одесчине пенсионер расстрелял сидевших на скамейке мужчин – один погиб, второй находится в реанимации

В городе Белгород-Днестровский Одесской области вечером 12 ноября мужчина открыл огонь во дворе жилого дома, есть жертвы.

Об этом сообщили в Главном управления Национальной полиции в Одесской области.

«Мишенью стали двое мужчин, которые в это время сидели на скамейке», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из мужчин скончался на месте происшествия – пуля попала ему прямо в голову, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Стрелявшего из гладкоствольного оружия задержали, его личность установлена», — сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, мотивом стал давний конфликт с соседями, которых 65-летний ранее судимый злоумышленник обвинял в постоянных кражах собственного имущества.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, минувшие выходные выдались напряженным для правоохранителей Одессы и области.

- Только в субботу и воскресенье произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам, умышленные убийства. Три – с применением огнестрельного оружия. Еще несколько дерзких разбойных нападений, — отметил он и добавил, что все эти преступления раскрыты, преступники установлены и задержаны.

Напомним, в Харькове неизвестные расстреляли авто – погиб бизнесмен.