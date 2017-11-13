В Николаеве правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми, организованный учителем хореографии

Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу, которым занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, торговлей живым товаром занимался 34-летний николаевец - школьный учитель хореографии. По словам преступника, он отправлял девушек из разных областей Украины «танцевать» в Турцию.

«По оперативным материалам совместной работы отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и Государственной пограничной службы следственным управлением было начато уголовное производство и расследование. Как результат, 11 ноября, ночью, в аэропорту «Одесса» правоохранители помешали отправить за границу двух девушек: 20-ти и 23-х годов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшие девушки были уверенны, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии. На первый взгляд все легально, однако, еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов.

Согласно информации из полиции, изначально танцовщицам обещали заработок в районе 350-400 долларов США за ночь, однако по прибытию они получили только 40.

«Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не пригодна к танцам и может только «разводить» клиентов на выпивку, а это - 10 долларов США. С такими турецкими прайсами пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Вот так девушки и становились рабами и соглашались заниматься проституцией, чтобы хотя бы скорее вернуться домой. А торговец живым товаром две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов США за работу каждой девушки», - сообщает полиция.

В ходе следствия выяснилось, что 34-летний мужчина проживал в Николаеве, учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для выезда за границу. Жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток, то есть менее защищенных слоев населения и психологически менее устойчивых. С турецкой стороной заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х годов и худощавое телосложение.

«У преступника были помощники: один предоставлял объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй одессит, занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа. Как оказалось позже, такая школа танцев была даже зарегистрирована в Одессе, но здание, предназначенное для обучения, находилась в нерабочем состоянии», - говорится в сообщении.

Своим жертвам мужчина рассказывал о выгодных условиях и о всяческой поддержке, и девушки верили, ведь опыт в таких делах злоумышленник уже имел, так как попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий. К преступнику обращались сообщники из разных областей Украины: Киевской, Запорожской, Львовской, Херсонской и др., И Украинская отправлялись за границу партиями.

На спецоперацию по разоблачению злоумышленников было задействовано более 30 правоохранителей: оперативники николаевского отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи следственного управления, работники прокуратуры, одесской Госпогранслужбы и спецназовцы. Одновременно проводилось 11 обысков, в ходе которых полицейские нашли четыре паспорта, ряд соглашений и переписки. Изъята компьютерная техника, документация, средства связи и денежные средства.

«Организатор международного канала поставки живого товара за границу уверяет правоохранителей, что только помогал девушкам трудоустроиться. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека», наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такой», - сообщает полиция.

На данный момент злоумышленник ожидает избрания меры пресечения, а следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали торговца людьми, переправлявшего украинок в Объединенные Арабские Эмираты с целью сексуальной эксплуатации.