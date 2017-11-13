В деле о торговле оружием из зоны АТО в Николаеве прокуратура не смогла отменить решение суда: «Нормами УПК не предусмотрено»

Фото - из архива, сделано при задержании подозреваемых Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины пыталась обжаловать решение Центрального районного суда Николаева по отказу в утверждении соглашения о признании вины, которое не подлежало обжалованию.

Об этом говорится в соответствующем определении Апелляционного суда Николаевской области.

Напомним, 23 июня текущего года судья Центрального районного суда Николаева Владимир Алейников отказал военной прокуратуре в утверждении соглашения о признании вины одному из двух подозреваемых в торговле оружием. Он посчитал освобождение его от лишения свободы с испытательным сроком «неадекватно мягким наказанием». Обвинительный акт был возвращен в прокуратуру.

Именно это решение суда попытался обжаловать прокурор военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины.

«Нормами Уголовно-процессуального Кодекса Украины не предусмотрено обжалование в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об отказе в утверждении соглашения, - говорится в определении суда. - … поэтому в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе прокурора военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины следует отказать».

Ранее сообщалось о том, как в конце апреля текущего года СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы.

Позже стало известно, что один из задержанных – старший сержант 79-й ОДШБр, а второй – местный житель, с которым в итоге решили подписать соглашение о признании вины.

Кроме того, в воинской части сообщили, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые при попытке незаконной продажи, были незаконно привезены из зоны проведения АТО.