Мужчин, которых задержали в Киеве с 6 килограммами взрывчатки, ранее выгнали из лагеря под Радой

Глава фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Олег Березюк заявил, что два человека, которых 12 ноября задержали со взрывчаткой на парковке в Дарницком районе Киева, до этого были изгнаны из палаточного лагеря возле парламента.

Об этом он сообщил журналистам, передает «Левый берег».

- Вы знаете, что эти люди, у которых МВД вчера изъяло 6 кг взрывчатки, были неделю назад распознаны и выгнаны из лагеря протестующих на улице Грушевского, - сказал он.

Березюк допускает, что они там находились с целью провокаций.

- Наверное, у них была цель дискредитировать этот мирный протест, который впервые в новейшей истории страны не требует свержения строя, снятия президента или парламента, - добавил депутат.

Нардеп Егор Соболев в Facebook подтвердил, что задержанные ранее были среди участников протеста.

«Группа из Закарпатья, члены которой систематически нарушали дисциплину. Вчера вечером, через сутки после изгнания комендантом их из лагеря, представители этой группы были задержаны полицией с 6 килограммами взрывчатки», - написал он.

Напомним, в воскресенье около 17:00 на парковке ТЦ «Аркадия» по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе столицы сотрудники полиции обнаружили автомобиль со взрывчаткой. В рюкзаке, который был в машине, оказалось пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Оба задержанные - жители Мукачево.