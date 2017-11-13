В Первомайске вооруженные «покупатели» отобрали автомобиль у мужчины

В Первомайске полицейские задержали одного из угонщиков, которые отобрали автомобиль у 27-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Мужчина собирался продать свой легковой автомобиль «Fiat Croma» и выложил в интернете объявления. 6 ноября ему позвонил неизвестный, который якобы заинтересовался предложением о продаже машины. Он предложил встретиться в тот же день в условленном месте и осмотреть машину.

«На встречу незнакомец прибыл вместе со своим приятелем. Они сначала захотели прокатиться на автомобиле, а затем попросили регистрационные документы, чтобы проверить, не находится ли машина в угоне. После чего, угрожая пистолетом, они похитили автомобиль и скрылись на нем с места происшествия», - отмечено в сообщении.

После угона на территории Николаевской области был введен в действие оперативный план «Перехват». В течение суток установили личности автоворов, которыми оказались жители Кировоградской области возрастом 21 и 22 года. Утром 8 ноября оперативники нашли машину в лесополосе неподалеку от села Романова Балка Первомайского района. После проведения всех необходимых следственных действий автомобиль будет возвращен владельцу.

Сейчас полицейские задержали младшего из автоугонщиков, на время следствия его арестовали на два месяца. Оперативники принимают меры по задержанию его сообщника, проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине на дороге неизвестные ограбили мужчину, который на минуту вышел из машины.