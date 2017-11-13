На Николаевщине водитель легкового автомобиля сбил насмерть мужчину

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На Николаевщине в ночь на 12 ноября на автодороге Р-06 «Благовещенское – Николаев» водитель автомобиля «Москвич-ИЖ-412» сбил насмерть 25-летнего пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 3:30 возле села Себино Новоодесского района. Водитель не справился с управлением и сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «Citroen» не разминулся с «Volkswagen» при пересечении проспекта.

Вадим Богданов

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