В Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен

В Николаеве правоохранители ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в 50 миллионов гривен, который организовал руководитель одного из госпредприятий области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Руководитель госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовал вывод бюджетных средств. С этой целью они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель госсобственности, стоимость которых значительно завышена».

«С целью обналичивания незаконно полученных доходов они организовали «конвертационный центр», в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности, на счета которых перечислялись деньги. Они в дальнейшем перечислялись на банковские счета физических лиц и переводились в наличные», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валюты, с целью чего зарегистрировали на территории стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо. Общая сумма проконвертированных в течение апреля-ноября 2017 года средств составила 50 миллионов гривен.

«По результатам проведенных обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации предприятий изъяли валюту в эквиваленте свыше 1 миллиона гривен, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, а также компьютерную технику с электронными документами об осуществлении сделок, характерных для «конвертационной деятельности». При этом непосредственно в домовладении директора госпредприятия изъяли учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности», - отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). Принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к «конвертационному центру» лиц.