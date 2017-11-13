На Николаевщине полиция задержала мужчину, похитившего автомобиль, на котором он собирался поехать к возлюбленной

На Николаевщине полиция задержала недавно освободившегося из мест лишения свободы мужчину, который после возвращения похитил автомобиль, на котором он намеревался поехать в соседнюю область к возлюбленной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в пятницу, 10 ноября, около 22:00 в Кривоозерское отделение Врадиевского отдела полиции обратился 31-летний таксист, который сообщил, что неизвестные лица похитили его автомобиль «ВАЗ-21093» серого цвета. По словам владельца автомобиля, легковик находился возле дома жительницы села Березки. Отойдя на пару минут, мужчина услышал звук своего автомобиля. После этого потерпевший выбежал на дорогу и обнаружил, что транспортное средство исчезло, в связи с чем он обратился в полицию.

На следующий день полицейские задержали 27-летнего вора. Сначала злоумышленник выдумал, что он видел это авто и даже ехал в нем, но в качестве пассажира, не зная о том, что транспортное средство похищено. Но потом сознался в содеянном и рассказал, что около трех недель назад он освободился из мест лишения свободы и вернулся домой в село Березки.

Сообщается, что в тот вечер он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать к возлюбленной в соседнюю область на велосипеде. Но в связи с сильным дождем, мужчина оставил велосипед и решил добраться на попутном транспорте. В это время злоумышленник увидел автомобиль, дверцы которого были незакрыты, а внутри находились и ключи, поэтому сел за руль и поехал.

По дороге в соседнюю область водитель, наехал на бугорок, от чего автомобиль вышел из строя. Злоумышленник переночевал в похищенном авто, а утром вернулся к своим родственникам, оставив транспорт в одном из сел Первомайского района.

«Правоохранители вернули автомобиль владельцу. Выяснилось, что вор отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу автомобиля такой же модели. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия», – говорится в сообщении.

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