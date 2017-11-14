Операция «Мигрант»: На Николаевщине обнаружили 40 «нелегалов» – большую часть депортируют из Украины

За две недели общегосударственной операции «Мигрант» на Николаевщине выявили 155 нарушителей миграционного законодательства. Из них 40 иностранцев, нелегально находящихся на территории Украины.

Об этом сообщили в управлении ГМС в Николаевской области.

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности и оштрафуют на сумму почти 7 тысяч гривен. Относительно 33 нелегальных мигрантов принято решение о депортации.

«Вместе с тем, трем иностранцам на 3 года запретили дальнейший въезд на территорию государства. Относительно двух иностранцев, которые длительное время продолжали уклоняться от выезда из Украины, Центральным районным судом Николаева принято решение об их выдворении в принудительном порядке с территории Украины. Сейчас одного из них, гражданина Узбекистана, уже депортировали. Депортация другого запланировано в течение недели. Также в ближайшее время районными судами региона будут рассматриваться еще таких 4 случая», – отмечается в сообщении.

В ходе данной операции также был обнаружен гражданин Узбекистана, который 5 лет находился на территории Украины нелегально и использовал поддельные штампы о пересечении госграницы в своем паспорте, что давало ему возможность находиться на территории Украины больше времени. По данному факту было сообщено в подразделение Национальной полиции, начато уголовное производство по ч.4 ст. 358 УК ( «Подделка документов»).

Отмечается, что в тот же день был выявлен факт использования поддельного штампа о регистрации места проживания гражданином Гвинеи в выданной ему виде на жительство. Благодаря оперативном реагировании иностранца и соответствующий документ также переданы в Национальной полиции с такой же квалификацией дела («Подделка документов»).

Ранее в рамках общегосударственной операции «Мигрант» в Николаеве за первую неделю проверок к административной ответственности привлекли четверо иностранцевт.