На Николаевщине отдали под суд следователя полиции, подделавшего документы для улучшения статистики

Прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт относительно старшего следователя Веселиновского отделения полиции в совершении служебного подлога, которым тот отправил мужчину под суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Установлено, что следователь, во время досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения правил административного надзора, внес заведомо ложные сведения в процессуальных документов о проведении следственных действий с обвиняемым при фактическом отсутствии таковых», – говорится в сообщении.

Эти действия следователя привели к тому, что во время досудебного расследования и в судебном разбирательстве обвиняемый был лишен возможности знать, в чем его обвиняют, не имел времени и возможности для подготовки своей защиты. В итоге все доказательства суд признал недопустимыми и оправдал обвиняемого.

Судя по всему идет речь о том, что старший следователь Веселиновского отдела полиции подделал еще в 2015 году документы относительно ранее судимого в совершении кражи, который находился под административным надзором и не должен был покидать место проживания в Казанковском районе, но был задержан полицией в Веселиновском районе.

«Следователь Заворотний С.И. решил улучшить статистические показатели в следственной работе Веселиновского РО УМВД по увеличению количества уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным актом, и с этой целью внес заведомо ложные сведения о дате проведенной процессуальной действия в сообщении о подозрении», - говорится в определении Центрального райсуда Николаева.

При этом следователь без предоставления юридической помощи заставил задержанного подписать врученное подозрение. Позже, уже подозреваемого, отправили в СИЗО и отдали под суд. В итоге суд признал мужчину невиновным в совершении преступления по статье 395 УК Украины («Нарушение правил административного надзора») и оправдательный приговор подтвердили в апелляционной инстанции.

Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз уверяет, что в полиции больше не работает палочная система оценки криминогенной обстановки, из-за которой правоохранители часто искусственно «доводили» до нужного показателя количество преступлений.