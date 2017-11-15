Полиция задержала николаевцев, у которых нашли две гранаты

В Николаеве полиция задержала двух мужчин, у которых нашли две гранаты.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В ходе расследования уголовных производств оперативники получили информация, что двое мужчин хранят в своих частных домах боевые гранаты. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированные обыски одновременно по месту жительства обоих мужчин.

В нежилом помещении, расположенном во дворе частного дома 26-летнего николаевца, обнаружили и изъяли корпус от гранаты РГН и взрыватель. По словам мужчины, гранату он якобы забрал из дома своего нетрезвого товарища, чтобы он в таком состоянии «ничего не натворил». Откуда его товарищ получил боеприпасы, мужчина не знает. Также на приусадебном участке полицейские обнаружили два горшка с коноплей. По словам задержанного, коноплю он выращивал исключительно для собственного потребления.

А в ходе обыска в доме 23-летнего мужчины в одной из комнат нашли корпус от гранаты Ф-1 и взрыватель, которые находились в шкафу на полке. Мужчина признался, что недавно вернулся из зоны Антитеррористической операции, а гранату привез якобы в качестве сувенира.

По согласованию с органами прокуратуры мужчин задержали. По результатам экспертиз также будет решаться вопрос об открытии дополнительного уголовного производства по факту незаконного выращивания наркорастений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве во двор забросили боевую гранату.