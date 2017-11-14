В Первомайске парень инсценировал ограбление своего дома, чтобы отдать долги

В Первомайске 20-летний парень инсценировал ограбление своего дома, чтобы рассчитаться с долгами.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что на ее сына и на ее дом совершили разбойное нападение. На выходные сын приехал из Николаева к своей матери в Первомайск и отправил ее на базу отдыха, «чтобы она отдохнула от будничной рутины». Но в воскресенье сын ей сообщил, что их дом ограбили неизвестные в масках, которые якобы связали его и отобрали ценное имущество.

«Сын во время общения с правоохранителями постоянно путался в показаниях, каждый раз меняя их. Это насторожило полицейских, и они установили, что никакого ограбления не было. Как выяснилось, парень учится в Николаеве и, желая подзаработать денег, попал в сомнительную компанию и оказался должен крупную сумму денег. Не зная, где найти наличные, чтобы покрыть долг, парень и придумал план ночного ограбления дома своей матери».

«Утром 12 ноября парень встретился с «кредитором» и вернул ему долг похищенными у матери 4 тысячами евро. Вернувшись домой, он спрятал на чердаке летней кухни остальное похищенное (ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук, планшет, мобильный телефон, фотоаппарат), а затем разбросал по дому вещи, имитируя таким образом нападение», - сообщили в полиции.

Признавшись в содеянном, парень указал полицейским место тайника с похищенным имуществом и добровольно выдал его. Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 384 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное показание»).