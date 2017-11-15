В Вознесенске в частном секторе нашли пакет с боеприпасами

В городе Вознесенске 13 ноября на улице Герцена нашли пакет с боеприпасами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пакет нашла 56-летняя местная жительница. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

«В пакете нашли гранату РГД-5, запал к ней и шашку цилиндрической формы, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Изъятое направили на проведение соответствующей экспертизы», - сообщили в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), полиция устанавливает владельца боеприпасов. Граждан, которые владеют какой-либо информацией, полезной для следствия, просят обращаться в Вознесенский отдел полиции по адресу: улица Киевская, 24 или по телефонам: (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, ранее в Николаеве обнаружили заряд от ручного противотанкового гранатомета.