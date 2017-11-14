Суд принял обвинительный акт и оставил в СИЗО водителя «ЗИЛа», насмерть переехавшего школьника в Николаеве

Центральный райсуд Николаева 13 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей водителю грузового автомобиля, который переехал насмерть 6-летнего школьника.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, происшествие случилось 13 сентября во дворе дома по проспекту Героев Украины. Грузовик двигался задним ходом и наехал на ребенка задним правым колесом, после чего переехал его еще и передним правым колесом. 15 сентября суд арестовал водителя автомобиля «ЗИЛ» Владимира Маркина.

Защитник просил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства суд постановил продлить обвиняемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2018 года.

Кроме того, в суд уже поступил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Маркина в совершении преступления предусмотренного по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

В ходе подготовительного судебного заседания суд решил вопрос о назначении уголовного производства к судебному разбирательству.

Напомним, в управлении архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета нет документов о строительстве объекта, выезжая с которого самосвал сбил насмерть ребенка.