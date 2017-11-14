Миллионы выделенные на строительство «Стены» Яценюка без конкурса отдали фиктивным фирмам, - СМИ

Государственная пограничная службы Украины избрала без конкурса подрядчиков для проекта «Стена».

Об этом говорится в сюжете «Наши гроши» проекта Bihus.info.

Указывается, что всего, по данным ГНСУ, на проект «Стена» потрачено 680 миллионов гривен.

«Генеральных подрядчиков по строительству «Стены» ГПСУ выбрала без конкурсных процедур в закрытом режиме. В службе не смогли объяснить причины избрания нынешних подрядчиков. Основным критерием при отборе генподрядчиков проекта было наличие разрешений по строительству военных объектов», - говорится в расследовании.

«По версии пограничников такой допуск должен предоставляться СБУ. В то же время СБУ сообщила - разрешения фирмам, которые работают над проектом «Стена» не предусмотрены», - сообщают журналисты.

Отмечается, что над инженерно-техническим обустройством границ работает 13 генподрядчиков. Среди них 2 государственных автодоры, и 11 - частных компаний.

Также в расследовании указывается, что крупнейшие генподряды получили харьковские компании. В частности «Скорпион-РП», «Констракшн групп Интернешенал», «Стройцентр Витязь».

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что деньги для «Стены» переводили фирме, директором которой была уборщица.