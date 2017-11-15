В Киеве задержали банду грузин, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 миллионами гривен

В Киеве задержали банду иностранцев, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

«Под надлежащим процессуальным руководством прокуратуры города Киева и в результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 5 участников этнической преступной группы, которые подозреваются в совершении дерзкого разбойного нападения вблизи столичного автомобильного салона на Оболони», - говорится в сообщении.

Так, 14 ноября, злоумышленники напали на мужчину и женщину возле автосалона на Оболони, где они собирались купить автомобиль. Банда иностранцев с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с 3,5 миллионов гривен. За несколько часов злоумышленники были задержаны на территории Деснянского района столицы.

«Все пятеро мужчин - уроженцы Республики Грузия. У задержанных изъято 4 пистолета, большое количество патронов, денежные средства в сумме около 140тысяч гривен, балаклавы и перчатки, средства для разбития стекла, вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое вещество каннабис, средства связи (мобильные телефоны и сим-карты, с помощью которых преступники общались между собой во время совершения преступления), 5 различных номерных знаков на автомобиль и устройство черного цвета типа GPS-Трекер», - говорится в сообщении.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц). Кроме того подготовлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в центре Николаева вооруженные грабители напали на мужчину и отобрали у него крупную сумму денег.