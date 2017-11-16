В США две группы полицейских под прикрытием устроили перестрелку друг с другом

Полицейские из двух департаментов Детройта, работая под прикрытием, устроили перестрелку друг с другом.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «nydailynews».

Оба подразделения работали под прикрытием и следили за оборотом наркотиков в одном из самых проблемных районов города – Эндовере. Первая группа полицейских притворялась наркоторговцами и ждала клиентов в притоне, чтобы арестовать их. Вместо клиентов пришла вторая группа, которая намеревалась арестовать тех самых «наркоторговцев».

При встрече между полицейскими возник конфликт, который перерос в драку с использованием оружия. В результате один из полицейских госпитализирован. Руководство полиции Детройта отстранило всех участников конфликта от службы и начало внутреннее расследование инцидента. У одного из полицейских была нательная камера, видео с которой сейчас изучают в руководстве для уточнения деталей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком произошла перестрелка и пострадали пять человек.